Джакарта, 6 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Индонезии зарегистрировано 3247 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые штаммы коронавируса выявлены в 34 провинциях Индонезии.

В стране подтвердили 3160 случаев заражения штаммом «Дельта», 65 случаев заражения штаммом «Альфа» и 22 случая заражения штаммом «Бета».

В конце сентября в Индонезии подтвердили 3032 случая заражения новыми штаммами коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия открыта для всех альтернативных методов лечения коронавируса.