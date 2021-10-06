В Индонезии растет число случаев заражения новыми штаммами коронавируса
Джакарта, 6 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Индонезии зарегистрировано 3247 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новые штаммы коронавируса выявлены в 34 провинциях Индонезии.
В стране подтвердили 3160 случаев заражения штаммом «Дельта», 65 случаев заражения штаммом «Альфа» и 22 случая заражения штаммом «Бета».
В конце сентября в Индонезии подтвердили 3032 случая заражения новыми штаммами коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия открыта для всех альтернативных методов лечения коронавируса.