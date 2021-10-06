Ростов-на-Дону, 6 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Ростовская область получит почти 700 млн рублей из федеральной казны на ремонт канализационного коллектора. Об этом сказано на сайте правительства России 6 октября.

padonak39 Канализационный коллектор

«Речь идёт о капитальном ремонте крупнейшего в Ростове-на-Дону канализационного коллектора, один из участков которого был повреждён. Федеральное финансирование пойдёт на восстановление объекта и его защиту от дальнейшего разрушения. Это поможет избежать рисков провалов грунта, позволит сооружению работать на полную мощность и повысит качество коммунальных услуг для местных жителей», — сказано в сообщении.

Более 682,7 млн рублей предусмотрены в бюджете на 2022−2023 годы, однако Ростовская область получит финансирование раньше срока, так как ремонтные работы идут с опережением графика.

Работы по реконструкции коллектора ведутся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Их предполагается завершить к 2023 году. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону приступили к созданию канализационного коллектора № 62. Для прокладки сооружения длиной более 6,5 км и диаметром 1500−800 мм требуется почти 6 млрд рублей.