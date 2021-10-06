Пермь, 6 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Пермском крае утверждена Программа противодействия коррупции на 2021−2024 годы. Для исключения формального подхода в документе установлены целевые показатели, исходя из которых будет оцениваться выполнение программы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Остановить коррупцию!

В числе основных мероприятий указан перевод государственных и муниципальных услуг (сервисов) в электронную форму. По мнению губернатора Дмитрия Махонина, это поспособствует не только профилактике коррупции среди должностных лиц, но и обеспечит комфорт гражданам.

Документ содержит требование относительно показателя антикоррупционных проверок, основанием для которых послужила информация, представленная чиновниками органов исполнительной власти разных уровней. В 2021 году их должно быть не менее 76%, а в 2024 — не менее 79%.

Программой закреплен ряд мероприятий по повышению эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, предусмотрены мероприятия по минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных и муниципальных закупок.