Абакан, 6 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 132 носителя коронавируса, в том числе 50 — в Абакане. Выздоровели 256 человек, сообщили ИА REGNUM 6 октября в республиканском правительстве.

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По данным оперштаба, с начала 2021 года в республике подтверждено 22 047 случаев COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 2413 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 924 человека, в том числе 18 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Хакасии выявили 128 носителей коронавируса, выздоровели 192 человека.