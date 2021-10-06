Новосибирск, 6 октября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Новосибирское управление Роспотребнадзора проводит тематическую горячую линию по актуальным вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет работать до 15 октября 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

torange.biz Грипп

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В ведомстве уточнили, что задать вопросы жители Новосибирской области могут по телефону 8−800−350−5060 в будние дни с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00.

Кроме того, в круглосуточном режиме и без выходных дней работает телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8−800−555−49−43. Звонки бесплатные из любого населённого пункта России.