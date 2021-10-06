Волгоград, 6 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Три автомобиля столкнулись вечером 5 октября в Красноармейском районе Волгограда. На месте погибли один из водителей и 12-летний ребёнок, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, в 18:33 водитель ВАЗ-2115, выезжая из Волгограда напротив дома № 47А по улице Топольковой, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Kuga. В иномарку затем, не выдержав безопасную дистанцию, въехала Lada Largus.

От травм на месте аварии скончались водитель ВАЗ-2115 и его 12-летний пассажир. Ещё один восьмилетний ребёнок из легковушки и водитель Ford госпитализированы.