Сан-Хосе, США, 6 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведёт расследование в отношении нападающего клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна. Об этом 6 октября сообщает Front Office Sport.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

Отмечается, что Кейн подозревается в том, что он предоставил поддельную карту вакцинации.

За это 30-летнему канадскому хоккеисту могут грозить такие санкции, как дисквалификация и штрафы, а клуб может лишиться выбора на драфте или права участвовать в тренировочных мероприятиях.

Кроме того, использование поддельной карты вакцинации является незаконным в США, за это человеку может грозить до пяти лет тюрьмы. А тот, кто пытается въехать в Канаду с поддельной картой вакцинации, может быть заключён в тюрьму на срок до шести месяцев и оштрафован на сумму до $ 750 тыс.