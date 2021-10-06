София, 6 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Болгарии объявило о намерении закупить дополнительную партию специальных электронных устройств для проведения голосования на предстоящих президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает Болгарское телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По некоторым данным, оборудование будет установлено на участках в отдалённых регионах, где ранее процесс голосования осуществлялся исключительно в «бумажном режиме». Соответствующие средства на покупку новых машин выделены из бюджета ЦИК.

«Нам необходимо провести выборы на самом высоком уровне, и для этого требуется современная и совершенная техника», — резюмировала пресс-секретарь Центризбиркома Болгарии Камелия Нейкова.

Выборы президента и членов парламента Республики Болгария запланированы на 14 ноября нынешнего года. Избирательное право в стране имеют около 6 миллионов граждан.