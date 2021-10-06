Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Новая станция Петербургского метрополитена «Театральная» не будет иметь выхода на Театральной площади, где расположен Мариинский театр и здание Санкт-Петербургской консерватории. Наземный вестибюлб будет построен в нескольких сотнях метров, на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте советского здания Дома быта.

Дарья Драй ИА REGNUM Шахта Метростроя и Мариинский театр на Театральной площади Петербурга

Ранее категорически против появления вестибюля метро на небольшой по территории Театральной площади выступило руководство Мариинского театра и лично Валерий Гергиев. После этого губернатор Александр Беглов заявил, что город будет искать другие варианты размещения вестибюля. Теперь это закреплено документально.

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«Перекрёсток улиц Глинки и Декабристов в качестве возможного места для строительства выхода из метро рассматриваться не будет», — сообщает «Деловой Петербург».

Открытие станции «Театральная» на четвертой (оранжевой) линии Петербургского метрополитена запланировано на 2024 год.