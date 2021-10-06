Тбилиси, 6 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Революционные стремления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в любом случае обречены на провал, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, в обществе есть несколько версий, с какой целью Саакашвили приехал в страну. Так, среди них жажда власти и намерение свергнуть правительство.

«Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот, — написал Гарибашвили в Facebook. — Я также хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал».

Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент объявил голодовку.

По версии следователей, экс-президента в Грузии встречали два человека, которые помогли ему скрываться на территории страны. В сообщении подчёркивается, что встречающие знали, что Саакашвили осуждён за преступления.