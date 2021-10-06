Киев, 6 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев, где он примет участие в мероприятиях, которые посвящены 80-летию трагедии в Бабьем Яру. Об этом 6 октября сообщает посольство Германии на Украине на своей странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Франк-Вальтер Штайнмайер

«Сегодня он посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года. Далее запланированы встречи с (украиснким президентом) Владимиром Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, а также посещение Бабьего Яра», — говорится в сообщении.

При этом в настоящее время на Украине проводятся мероприятия, которые посвящены 80-летию трагедии в Бабьем Яру.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна оказать помощь Украине в ее стремлении стать членом НАТО и ЕС в качестве платы за «темные страницы прошлого».