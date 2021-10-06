Бейрут, 6 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Состояние семьи премьер-министра Ливана Наджиба Микати накоплено законным путём. Об этом заявили в канцелярии председателя ливанского правительства, комментируя опубликованное Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora Papers) с расследованиями об офшорных счетах мировых политиков и знаменитостей, сообщает Al Jazeera.

Деньги

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В заявлении отмечается, что коммуникационная фирма Макати, благодаря которой он и заработал своё состояние, была зарегистрирована в Лондоне в 2005 году и регулярно проходила аудиторские проверки. Более того, Микати, который по версии Forbes занимает 446-е место в списке самых богатых людей в мире, официально раскрыл данные о своих активах и собственности Конституционному совету Ливана перед началом своей политической карьеры.

«Богатство семьи Микати накоплено законным путём, благодаря бизнесу в телекоммуникационной сфере, начатому более 20 лет назад», — подчеркнули в канцелярии премьер-министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября ICIJ опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В документах фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из примерно сотни стран. Так, в частности, как следует из документов, премьер-министр Ливана Наджиб Микати владеет офшорной фирмой в Панаме, через которую он купил недвижимость в Монако стоимостью €7 млн. ($8,1 млн).