Владивосток, 6 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке 8−9 октября на острове Русский пройдет Восточный цифровой форум Russky Meetup & Digital Region, где будут обсуждать внедрение передовых IТ-технологий в бизнес и госуправление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

asawin Технологии

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Отмечается, что Восточный цифровой форум — удобная площадка для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации, изучения лучших практик внедрения инновационных инструментов в бизнес-процесс и государственное управление.

На 6 октября на участие в форуме уже зарегистрировались 785 человек.

Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива Калужской области по проведению в регионе всероссийского форума «Цифровая эволюция» поддержана на федеральном уровне.