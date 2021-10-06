Ханты-Мансийск, 6 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (54 случая), сообщает 6 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 186 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 6 октября в Югре зарегистрировано 76 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 72 491 человек, 1110 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).