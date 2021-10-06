Уфа, 6 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Инфекционный госпиталь для младенцев был развернут в детской больнице города Уфы. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

U.S. Air Force В больнице

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По информации ведомства, с июля текущего года в регионе фиксируют резкое увеличение случаев заражения коронавирусом новорождённых детей от 0 до 1 месяца. В результате было принято решение о развёртывании инфекционного госпиталя для младенцев в клинической детской больнице №17.

«Болеют все по-разному. Некоторые дети поступают с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта, часть детей — с остро-респираторной вирусной инфекцией. Всегда дети испытывают недостаток кислорода (гипоксия), и многих сопровождает синдром гипервозбудимости», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что отделение рассчитано на десять детей.