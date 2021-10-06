Москва, 6 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Известие о том, что ученые из Испании и Канады определили главный фактор выживаемости при COVID-19 (речь идёт об уровне специфических антител против спайкового белка коронавируса) активно комментируют в социальных сетях. Правда, люди не слишком верят в практическую ценность данного исследования. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Вот к чему городить весь этот огород со специфической терминологией? Для тех, кто ни разу не медик и не биолог — это набор слов ни о чём…» — отмечает Марат.

«Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса» — я так и знал! Сразу всё стало ясно и понятно! Какие молодцы!» — иронизирует Екатерина.

«Они лучше бы выяснили, почему одни подвержены заболеванию, а другие рядом с ними нет, и пытаться помочь болеющей группе людей, а не вести на убой всех подряд!» — приводит довод Елена Ашихмина.

«Когда учёным делать нечего, они занимаются статистикой. От бессилия и безграмотности. Как метеорологи. Одинаково. Но тем не менее выдают свои действия якобы за «научные исследования», — пишет М.

«Очередная балалайка. Факторы, условия, риски-писки и другие условности. Так бы давно и сказали: господин-товарищ-барин, мы ни х… не знаем, каждый выживает как может и умеет. Попросту говоря — как карта ляжет», — иронизирует Константин Симонов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что главным фактором выживаемости при COVID-19 является уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса, которые формируются при вакцинации, сказано в статье, которую опубликовал Journal of Internal Medicine.

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