Москва, 6 октября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Доля автомобилей с полным приводом в России соответствует 33,5% от всего объёма проданных новых машин на российском рынке за 2021 год. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на исследование портала «Цена Авто».

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При этом на долю переднеприводных машин приходится 65,9%, а оставшиеся 0,9% — это заднеприводные автомобили.

Отмечается, что среди моделей Volkswagen, проданных в текущем году, только 32% имели полный привод. Примерно такая же доля у компаний Renault (35%) и Geely (38%).

Почти половина от всех проданных в 2021 году автомобилей Suzuki, Nissan и Mazda оснащалась системой полного привода. А вот Cadillac, Cheryexeed, Honda, Subaru и УАЗ продают автомобили только с приводом 4×4.

Напомним, летом текущего года на российском авторынке появился новый пятиместный кроссовер Haval Jolion с полным приводом.

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