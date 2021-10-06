Элиста, 6 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Эрдни Баринов освобождён от должности министра образования и науки Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Alexxx1979 Калмыкия

«Освободить Баринова Эрдни Васильевича от замещаемой должности министра образования и науки Республики Калмыкия по собственному желанию», — говорится в документе.

Ещё одним указом глава Калмыкии назначил Татьяну Питкиеву временно исполняющей обязанности руководителя ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что Баринов был утверждён в должности министра образования и науки Республики Калмыкия в марте 2021 года. До этого он около полугода исполнял обязанности главы ведомства.