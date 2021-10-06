Канберра, 6 октября 2021, 10:10 — REGNUM В свой первый рабочий день на посту премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте заявил, что в связи с тем, что его штат находится на грани достижения целевого показателя по 70-процентному охвату вакцинации населения от COVID-19 двумя компонентами, вечером 6 октября он проведет экстренное заседание кабинета министров по вопросу имплементации дорожной карты по выходу Большого Сиднея из режима локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия
Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Перротте подчеркнул, что план всегда заключался в том, чтобы снять существенные антикоронавирусные ограничения уже 11 октября. Однако он тут же добавил, что изменения дорожной карты «не исключены».

«Я не собираюсь предвосхищать события … Сегодня во второй половине дня на заседании кабинета министров состоится дальнейшее обсуждение дорожной карты», — заявил Перротте, отказавшись говорить о возможных изменениях.

Читайте ранее в этом сюжете: В австралийском Мельбурне решение об обязательной вакцинации оспорят в суде