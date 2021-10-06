Москва, 6 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В ходе поисков пропавших людей с затонувшего в Белом море частного прогулочного судна «Фаворит» спасателями было найдено тело, предположительно, члена экипажа. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба России.

Кораблекрушение. Иван Айвазовский. 1843 г

«Поиски пропавших в Белом море пострадавших в результате крушения судна продолжаются. По состоянию на 09:00 (мск) обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в поисково-спасательных работах задействовано 19 человек и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что по факту крушения судна «Фаворит» в Белом море возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».