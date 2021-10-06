Брюссель, 6 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Энергетический кризис наблюдается на пространстве Евросоюза на фоне наибольшего за четверть века спроса на энергоресурсы. Об этом заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил 6 октября по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.

PES Group Committee of the Regions Франс Тиммерманс

По словам Тиммерманса, причина кризиса кроется в рыночных условиях.

«Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», — сказал он.

Зампреда Еврокомиссии спросили, возможно ли смягчение климатических требований ЕС из-за взрывного роста цен на газ и электроэнергию. Тиммерманс подчеркнул, что это исключено, а «климатические нормы ЕС высечены в камне».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября цена на газ в Европе в очередной раз поднялась до рекорда — $1600 за тысячу кубометров.

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