В Евросоюзе спрос на энергоресурсы поднялся до максимума за 25 лет — ЕК
Брюссель, 6 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Энергетический кризис наблюдается на пространстве Евросоюза на фоне наибольшего за четверть века спроса на энергоресурсы. Об этом заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил 6 октября по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.
По словам Тиммерманса, причина кризиса кроется в рыночных условиях.
«Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет», — сказал он.
Зампреда Еврокомиссии спросили, возможно ли смягчение климатических требований ЕС из-за взрывного роста цен на газ и электроэнергию. Тиммерманс подчеркнул, что это исключено, а «климатические нормы ЕС высечены в камне».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября цена на газ в Европе в очередной раз поднялась до рекорда — $1600 за тысячу кубометров.
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