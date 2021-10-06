Москва, 6 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В России за время проведения горячей линии по вопросам организации питания детей в общеобразовательных организациях поступило более 8 тысяч обращений граждан, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Yarregion.ru Питание в начальной школе

Самыми популярными оказались вопросы об организации питания для учащихся 1−4 классов — 21,3% (1757 обращений); на втором месте — о разрешенных и запрещенных блюдах и продуктах в детском питании (10,8%, 889 обращений), на третьем — об организации питания для учащихся 5−11 классов (9,9%, 817 обращений).

Также граждане часто задавали вопросы о контроле родителей при организации питания — 8,6% (705 обращений), о соблюдении принципов здорового питания при приготовлении блюд — 6,5% (531 обращение), об организации питания детей, имеющих нарушения в состоянии здоровья (аллергия, сахарный диабет и т. д.) — 5,8% (481 обращение).

Роспотребнадзор выдал предписания об устранении всех выявленных нарушений.

ИА REGNUM ранее сообщало, горячая линия, по вопросам организации питания в школах проводилась в России с 6 по 17 сентября 2021 года.

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