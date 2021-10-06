Уфа, 6 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. 536 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба

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Сообщается, что всего в республике выявили 69 830 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 60 385 человек, в том числе 671 человек победили вирус за минувшие сутки.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа в республике констатировали смерть 28 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции поставили 1 308 894 человека, завершили вакцинацию 1 199 640 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 октября в республике за сутки выявили 497 носителей коронавируса.