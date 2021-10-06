Саратов, 6 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ленинском районе Саратова ночью 6 октября из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома, выпала 11-летняя девочка. Травмированного ребенка госпитализировали в медучреждение. Прокуратура Саратовской области организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окно

Установлено, что семья, в которой проживает девочка, благополучная и на учете в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла. Прокуратура в рамках проверки даст оценку действиям (бездействиям) законных представителей, установит причины и условия, которые способствовали инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в одном из домов по улице Степная в Энгельсе из окна квартиры, расположенной на десятом этаже, облокотившись на москитную сетку, выпала девочка в возрасте 2 лет 8 месяцев. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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