Луга , Ленинградская область, 6 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В городе Луга Ленинградской области сотрудники транспортной полиции задержали группу молодых людей, которые целенаправленно разрисовывали вагоны поездов на станциях Луга, Ораниенбаум и Гатчина-Балтийская. Злоумышленников удалось выследить с помощью квадрокоптера, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили 6 октября в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

(сс) LEXSN Вандализм

«Граффитисты прибывали к месту противоправных деяний на личном автомобиле в ночное время. Они осуществляли раскраску вагонов баллончиками с аэрозольной краской. Своими действиями злоумышленники приводили общественный транспорт в непригодное состояние», — отметили в транспортной полиции.

Вычислить вандалов удалось с помощью записей, полученных с полицейского квадрокоптера. В результате сотрудниками уголовного розыска управления на транспорте МВД России по СЗФО были установлены двое молодых людей — 33-летний уроженец ближнего зарубежья и 27-летний житель Санкт-Петербурга. У них изъяты складная лестница, аэрозольные баллончики с краской различных цветов, респираторы и бумага с эскизами рисунков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

«Продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленников», — добавили в транспортной полиции.