Кемерово, 6 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Первый вертолёт санитарной авиации появился в Кемеровской области. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Cap.ru Вертолёт для санитарной авиации

«Оборудование, установленное на борту, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего, — говорится в официальной информации. — Одновременно на борту можно перевозить двух лежачих пациентов и шестерых — сидя».

Отметим, что вертолётные площадки построили рядом с 19 больницами Кузбасса.