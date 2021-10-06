Оренбургский район, Оренбургская область, 6 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области в поселке Ленина Оренбургского района введен карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора.

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В ведомстве отметили что причиной для объявления ограничения стал ёж, который покусал местного жителя. Животное умерло. Исследование биоматериала показало, что ушастый ёж был болен бешенством.

С начала 2021 года на территории Оренбуржья зафиксировано 12 неблагополучных пунктов по бешенству. В настоящее время карантин действует в одном населенном пункте.

В 2020 году случаи бешенства животных фиксировались в 36 муниципальных образованиях, в 2019 году — в 11.