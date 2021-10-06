Кемерово, 6 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1227 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 6 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 9933 человека.

Всего в Кузбассе выявили 57 887 случаев заражения коронавирусом, 55 169 человек выздоровели 1327 пациентов скончались.