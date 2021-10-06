Торонто, Канада, 6 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» не будет предлагать полноценный контракт российскому нападающему Никите Гусеву. Об этом 6 октября сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

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В сентябре 2021 года Гусев подписал с «Торонто» пробный контракт. В НХЛ он выступает с 2019 года.

На протяжении двух лет Гусев играл «Нью-Джерси Дэвилз», после чего перешёл во «Флориду Пантерз», за которую провёл 11 матчей. С лета он находится в статусе свободного агента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предсезонном матче НХЛ «Торонто» одержал победу над «Монреалем», Гусев отдал голевую передачу.