Баку, 6 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов, говорится в заявлении «Азербайджанских авиалиний».

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«Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» при выполнении внутреннего рейса Баку — Нахчыван — Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что данный шаг «демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран».

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Они прекратились в ноябре, когда президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующее трёхстороннее заявление.

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