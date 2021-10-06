Москва, , 09:50 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина, давшего характеристику происходящему на энергетических рынках Европы, активно обсуждают в интернете. Люди опубликовали сотни комментариев, в которых поддержали мнение главы государства об истерике, неразберихе и спекуляциях на европейском рынке. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Россия и Европа Pixabay.com

«Именно Россия, как владелец и продавец ресурсов должна решать, кому, как и с какими условиями продавать эти ресурсы, а не кто то ещё. Пусть там принимают любые хартии, создают любые союзы, решать должен владелец ресурсов», — отметил Сергей.

«По идее Европе нужно было думать о создании альтернативных источников энергии намного раньше. Сейчас уже действительно все козыри у Москвы», — считает Андрей Погорельцев.

«Повезло России с президентом», — замечает Дмитрий.

«При этом европейцы не гавкают на Штаты, которые кинули их с обещанным СПГ. Получается, что для того, чтобы Европа сидела на опе ровно, её надо послать?» — задаться вопросом Алексей.

«Вот поэтому за Путина и голосуют россияне. Лидер мирового масштаба. Всегда в смутные времена на Руси появляется личность, которая может изменить историю. С нами Бог…», — отмечает Тамара.

«Европейские багыги вздули цены на европейских биржах, а виновата Россия, которая продает газ по старым смешным ценам», — считает Алексей.

«Если ЕС продолжит дудеть вслед за Дудой, то зима европейцам покажется слишком холодной и дорогой», — высказал мнение Регистратор.

«Все очень просто. Большинство европейских «лидеров», кроме разве что Меркель — это бабочки однодневки. Им бы один срок продержаться и свалить без коррупционных скандалов. А Владимир Владимирович Путин мыслит вперед на десятилетия. Он — стратег, коих почти в мире не осталось. Поэтому Европа обречена на перманентный проигрыш России в долгосрочной перспективе», — отмечает Максим.

«Существование России — уже вызов для коррумпированного запада, который в отчаянии трещит, кипит и подгорает от своего бессилия и нищеты, педофилии, наплыва мигрантов, Ковида и ущербности собственных правительств», — поделился мнением Игорь Морзив.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября, в ходе совещания с членами правительства, российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжать развитие нефтегазового и угольного комплекса, несмотря на планы по декарбонизации и поиске нестандартных решений в энергетике. По его словам, истерика и неразбериха на европейском энергорынке происходит потому, что никто серьёзно к этому не относится.

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