Кемерово, 6 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 октября, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 164 случая.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Кемерово — 29, Междуреченск — 24, Новокузнецк — 23, Прокопьевск — 17, Юрга — 15, Белово — 14, Осинники — девять, Мыски — семь, Ленинск-Кузнецкий — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Калтан — три, Беловский МО — три, Тайга — два, Гурьевский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Таштагольский МР — два, Юргинский МО — два, Полысаево — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 171 пациент выздоровел, четверо скончались.