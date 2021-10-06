Самара, 6 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Сократить кредиторскую задолженность лечебных учреждений предложил глава Самарской области Дмитрий Азаров на парламентских слушаниях, которые прошли в Совете Федерации. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Бюджет

На слушаниях был рассмотрен проект бюджета России на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Отмечается, что Азаров выступил с рядом инициатив по проекту бюджета. В частности, он предложил сократить кредиторскую задолженность лечебных учреждений.

«Здравоохранение — это то, что сейчас больше всего волнует людей — всех жителей Российской Федерации. Один из ключевых факторов сокращения такой задолженности — это пересмотр тарифов фонда обязательного медицинского страхования», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Азаров также сообщил, что на увеличение зарплаты врачей из областного бюджета было направлено четыре млрд рублей.

Помимо этого, глава региона предложил провести ревизию ранее выданных рекомендаций с учетом того, как они были реализованы.

«Среди рекомендаций, которые палата формирует не впервые, перераспределение акцизов от табачной продукции, решение жилищных вопросов детей-сирот, оплата страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения, субсидирование авиационных перевозок», — сообщает пресс-служба.

Глава региона отметил, что Самарская область получила существенную поддержку из федерального бюджета.

«Только прямые меры поддержки, которые были оказаны региону на борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержку экономики, граждан, регионального бюджета, достигли 20 млрд рублей. Это не считая тех дополнительных средств, беспрецедентных мер поддержки незанятым гражданам, семьям с детьми, отдельным отраслям, системе здравоохранения, надбавок врачам, которые были выделены в прошлом году. Кроме всего этого, мы получили значительные средства, и очень надеюсь, что после сегодняшнего обсуждения эта планка не будет снижена», — приводит пресс-служба его слова.