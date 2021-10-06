Ачинский район, Красноярский край, 6 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Водитель, совершивший ДТП с пятью погибшими, предстанет перед судом в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в краевом ГУ МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла рано утром 18 мая на 633 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Ачинском районе. Столкнулись грузовик «Газель» и легковая иномарка «Хонда Цивик».

В результате ДТП погибли водитель иномарки (1969 г. р.) и четверо его пассажиров (1990 г. р., 1992 г. р., 1994 г. р. и 2000 г. р.). Все они являлись жителями Боготола и ехали домой из командировки.

Предварительно было установлено, что водитель «Газели» (1973 г. р.) выехал на встречную полосу, затем произошло столкновение с иномаркой.

Расследование уголовного дела завершено (ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Ачинский районный суд.

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