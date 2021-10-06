Ижевск, 6 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Удмуртия занимает 68 место в России по охвату населения республики вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Он предупредил, что в случае сохранения недостаточных темпов вакцинации власти будут вынуждены вводить новые ограничения.

«Вакцина — это не путевка в отпуск. Это единственный на сегодня эффективный способ вернуться к привычному образу жизни, сохранить свое здоровье и здоровье своих близких», — подчеркнул он.

По словам главы республики, в летние месяцы еженедельно вакцинировались около 28 тыс. жителей Удмуртии, в сентябре этот показатель снизился до 13 тыс. в неделю. При этом в республике имеется достаточное количество комплектов вакцин для увеличения темпов прививочной кампании.

Бречалов заверил, что после прививки коронавирусом заразились около 1,5% вакцинированных в республике. Все эти граждане перенесли болезнь в легкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 октября прививку от коронавируса сделали 403 009 человек. Второй компонент препарата получили 328 820 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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