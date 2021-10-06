Джакарта, 6 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Председатель Палаты представителей в Индонезии Пуан Махарани примет участие в седьмом саммите парламентских спикеров G20 в Риме (Италия) 7−8 октября 2021 года, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

В саммите примут участие главы парламентов крупнейших экономик мира.

По словам Пуан Махарани, страны G20 сыграли важную роль в подготовке Индонезии к проведению саммита в 2022 году.

Пуан Махарани примет участие в трёх сессиях. Политик расскажет о важности экономического развития, инклюзивной системы занятости, особенно для женщин и людей с ограниченными возможностями, в ответ на социальный кризис и потерю рабочих мест из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудиоткрыла региональную конференцию по гуманитарной помощи.