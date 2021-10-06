Новокузнецк, Кемеровская область, 6 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Новокузнецке в новом инфекционном комплексе началась госпитализация первых пациентов, в том числе — с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Администрация правительства Кемеровской области Инфекционная больница в Новокузнецке

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Отмечается, что сюда в течение недели переведут больных из старой инфекционной больницы, которую по решению суда закроют из-за ветхости и несоответствия современным стандартам.

Мы построили современную клинику, где единовременно могут проходить лечение более 300 пациентов, это более 11 тысяч человек в год. Здесь самая передовая в Сибири диагностическая база, комфортные условия для пребывания пациентов, безопасные условия для работы медиков», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Уточняется, что в лаборатории с уникальным оборудованием теперь можно оперативно определять возбудителя инфекций любого вида и уровня патогенности.

Больничный комплекс площадью более 27 тысяч квадратных метров обошёлся в 4,7 млрд рублей.