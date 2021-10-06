Нью-Йорк, США, , 09:45 — REGNUM Украине уже давно пора перестать видеть виновных в происходящем на востоке страны во «внешних врагах», прежде всего в России, предпринимать шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе, и заняться наконец решением внутренних проблем. Об этом 6 октября в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель российской делегации Денис Лозинский.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности», — подчеркнул дипломат.

По его словам, ключом к урегулированию внутриукраинского конфликта является прямой конструктивный диалог Киева с представителями Донецка и Луганска в Контактной группе и скорейшем выполнении одобренного Советом Безопасности ООН в резолюции 2202 Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей.

Что касается непрекращающихся попыток приписать России «военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск», подчеркнул Лозинский.

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«Просто потому, что там их никогда и не было», — цитирует ТАСС российского дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва неоднократно заявляла, что вопрос о Донбассе не может решаться между Россией и Украиной, поскольку РФ не является стороной конфликта на востоке украинской территории. Сам же Киев отказывается выполнять Минские соглашения по Донбассу, а потому переговоры России с Украиной на высшем уровне в настоящее время бессмысленны.