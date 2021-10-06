Ташкент, , 09:44 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности Узбекистана. Согласно изменениям в законодательстве, в частности, ужесточена ответственность за сопротивление представителю власти.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Отныне, за оказание сопротивления представителю власти по закону полагается штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин, либо обязательные общественные работы до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы до трех лет. В зависимости от тяжести деяния также можно отправиться в места лишения свободы на три года.

Напомним, в последнее время в Узбекистане зарегистрировали несколько случаев неподчинения законным требованиям представителей власти.