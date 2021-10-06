Сеул, 6 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи составил $6,19 млрд, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

City-yaroslavl.ru Овощи

Согласно опубликованным данным, экспорт свежих овощей и фруктов вырос на 9,7%, до $1,08 млрд, а обработанных пищевых продуктов — на 12,8%, до $5,11 млрд.

Эксперты отмечают, что увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции из Южной Кореи связано с ростом спроса на здоровые продукты питания в условиях пандемии коронавируса.

Поставки в Китай выросли на 15,7%, до $948 млн, в США — на 5,1%, до $925 млн.