Таганрог, Ростовская область, 6 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) в многоквартирном жилом произошёл крупный пожар. Спасатели эвакуировали 70 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

О возгорании в девятиэтажном доме на улице Чехова стало известно примерно в 21:10 мск 5 октября. Огонь вспыхнул в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже. Спустя полчаса пожар был ликвидирован.

На месте работали 20 человек и шесть единиц техники. Спасатели эвакуировали 70 человек, 12 жильцов были спасены. По оперативным данным, один пострадавший был госпитализирован с отравлением продуктами горения.