Сидней, Австралия, 6 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Две женщины из Сиднея подали в суд на власти, проведя более пяти месяцев за решеткой по подозрению в импорте наркотиков. О вопиющем случае 6 октября сообщил телеканал Nine News.

Couleur Чай

Ранее Конни Ч. и Мелани Л. заказали партию имбирного чая из Китая, что вызвало подозрения австралийских пограничников. В январе полиция провела обыск в доме подозреваемых в Гринэйкре и обвинила их в продаже наркотиков, что влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

При принятии решения об аресте женщин полицейские полагались на положительный результат предварительных тестов, которые показали наличие в товаре запрещенные препараты. Вещество, импортированное из Китая, не было отправлено на официальную экспертизу до апреля. Три месяца спустя, в июле, заключение криминалистов показало, что имбирный чай действительно не содержал никаких следов наркотиков.

Однако прокуратура отказывается платить компенсацию за незаконный арест, поэтому женщины подали на правоохранителей в суд.