Москва, 6 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В среднем комплект новых зимних шин в РФ стоит от 22 000 до 24 000 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.

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Стоит отметить, что с 2014 года шины каждый год дорожали на 3% при росте курса валют в два раза. Таким образом, российские цены на покрышки были на 25−30% ниже европейских.

Спрос на шины в России за последние несколько недель вырос почти в два раза. Если с 16 по 22 августа автолюбители приобрели 335 тыс. шин, то уже с 27 сентября по 3 октября эта цифра составила 665 тыс. экземпляров.

При этом на цену шин практически не повлияло нововведение по обязательной маркировке шин, введённое с 1 ноября 2020 года.

«Средний объем затрат на маркировку одной шины варьируется в промежутке 2−2,5 рубля. Таким образом, влияние маркировки можно оценить максимум в 0,04%, то есть на уровне статистической погрешности», — говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий.

Ранее компания Goodyear представила концепт автомобиля со сферическими шинами Eagle 36, которые могут мгновенно менять направление движения машины. Сферические шины размещены в кубах и вращаются при помощи нескольких разнонаправленных электромоторов.

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