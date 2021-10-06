Москва, 6 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации построено и введено в эксплуатацию 2 млн кв. метров жилой площади, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом построен по программе реновации

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, введено 154 дома, из них под переселение участников программы передано 126.

Планируется переселить 54,9 тыс. жителей из 360 старых пятиэтажек, из них 40,4 тыс. участников программы уже переехали. Продолжается строительство 150 домов по реновации, еще 150 новостроек находятся в проектировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подобрано 523 площадки, где планируется возвести более 8 млн кв. метров жилой недвижимости.

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