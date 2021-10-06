Ижевск, 6 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 6 октября прививку от коронавируса сделали 403 009 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mil.ru Вакцинация против коронавируса

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Второй компонент препарата получили 328 820 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 2016 жителей республики. 660 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 47 113 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 910 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в республике провели 1 787 872 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7388 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4477 исследований.

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