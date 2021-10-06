Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 6 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Из Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре отправили на дальнейшую достройку во Владивосток многоцелевой сторожевой корабль проекта 20 380 «Резкий», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Галиот начала XIX века. Рисунок С.Курноскина из книги «Народное судостроение в России»

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На достроечной набережной возвели мачтовый блок и подготовили корвет к переходу по морю. Во Владивосток корабль отправился на борту транспортно-спускового дока «Зея». В подготовке дока участвовали около 300 человек.

По словам ответственного сдатчика корвета «Резкий» Раждена Бараташвили, по прибытии на сдаточную базу корабль пройдет швартовные испытания. Работы ведутся по графику, передать корвет заказчику планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре 1 июля состоялась торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановки в транспортно-спусковой док строящегося для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России серийного корвета проекта 20 380 «Резкий».