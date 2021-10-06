Лос-Анджелес, США, 6 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. HBO Max опубликовал новый тизер-трейлер сериала DC «Миротворец». Видео было опубликовано 5 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

В новом ролике зрителям показали одну из сцен будущего шоу. В ней Миротворец встречается с группой людей, с которыми, он, вероятно, будет выполнять некую миссию. Ему приходится объяснять собеседникам, что его нелепый костюм — это униформа, и что орёл, расположившийся на заднем сиденье его машины — это его питомец Игли.

Напомним, главную роль в сериале исполнит актёр и рестлер Джон Сина. Создатели «Миротворца» позиционируют шоу как спин-офф кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет», его премьера состоится на сайте HBO Max в январе 2022 года.