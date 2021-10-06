В Волгоградской области из ветхого жилья расселят ещё 11 тысяч человек
Волгоград, 6 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Более 11 тысяч человек переселят из ветхого и аварийного жилья до 2025 года в Волгоградской области. Регион подписал соглашение о комплексном развитии территории жилой застройки с Фондом реформирования ЖКХ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.
В Волгоградской области полностью расселён аварийный фонд, признанный таковым на начало 2012 года. Новое жильё получили порядка 12 тысяч человек. Ещё 11 тысяч жителей станут новосёлами в скором времени — с 2019 до 2025 года расселяют 319 аварийных домов. По программе капремонта с 2014 года в регионе обновлены 1 783 многоквартирных домов. Власти также создали рабочую группу по модернизации значительной части коммунального хозяйства с участием средств Фонда реформирования ЖКХ. Подписано соглашение о сотрудничестве Волгоградской области и Фонда по реализацию проектов комплексного развития территории жилой застройки — инвесторы получат компенсации на возмещение части расходов на выполнение обязательств при расселении аварийного жилья. Программа стартует в 2022 году.
Планируется, что в Волгограде расселят 37 тысяч квадратных метров жилья, при этом возведут нового — 156 тысяч кв. метров.