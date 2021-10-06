Волгоград, 6 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Более 11 тысяч человек переселят из ветхого и аварийного жилья до 2025 года в Волгоградской области. Регион подписал соглашение о комплексном развитии территории жилой застройки с Фондом реформирования ЖКХ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Onf.ru Ликвидация ветхого жилья

В Волгоградской области полностью расселён аварийный фонд, признанный таковым на начало 2012 года. Новое жильё получили порядка 12 тысяч человек. Ещё 11 тысяч жителей станут новосёлами в скором времени — с 2019 до 2025 года расселяют 319 аварийных домов. По программе капремонта с 2014 года в регионе обновлены 1 783 многоквартирных домов. Власти также создали рабочую группу по модернизации значительной части коммунального хозяйства с участием средств Фонда реформирования ЖКХ. Подписано соглашение о сотрудничестве Волгоградской области и Фонда по реализацию проектов комплексного развития территории жилой застройки — инвесторы получат компенсации на возмещение части расходов на выполнение обязательств при расселении аварийного жилья. Программа стартует в 2022 году.

«Что касается Волгоградской области, у нас претензий нет — программа реализуется. Средства в бюджете фонда для этого есть. Но самое главное, что в Волгограде есть свои строительные компании, хороший опыт работы. Думаю, что мы сможем чуть раньше решить эту проблему: Волгоград станет одним из первых регионов, где эта проблема будет решена — город и область это заслужили. Я много раз бывал в Волгограде, ещё в советское время, в разных качествах. Волгоград сегодня меняется, за что огромное спасибо губернатору Андрею Бочарову», — отметил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Планируется, что в Волгограде расселят 37 тысяч квадратных метров жилья, при этом возведут нового — 156 тысяч кв. метров.