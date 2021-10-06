В Удмуртии провели более 7 тыс. тестов на коронавирус за день
Ижевск, 6 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 6 октября провели 1 787 872 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки лаборатории республики провели 7388 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4477 исследований.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 13 человек. Накануне скончались 30 жителей республики.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2171 человека.
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