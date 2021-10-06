Саратов, 6 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 336 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 289 пациентов. Об этом 6 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 177 пациентов, с признаками ОРВИ — 143 человека, у 16 — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 90 703 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 82 357 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 132 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 99 человек, до 20 лет — 72 человека.

ИА REGNUM напоминает, со слов вице-премьера Татьяны Голиковой, еще 35,9 млн граждан РФ должны привиться от коронавируса, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет. Повторно привить нужно 7,6 млн человек.

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